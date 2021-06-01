Марсохід NASA провів на Червоній планеті перші 100 днів

Марсохід Perseverance Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) провів на Червоній планеті трохи більше 100 днів.

Видання ВВС зібрало підбірку знімків, зроблених ним за цей час на Марсі, передає Укрінформ.

Perseverance прибув на планету 18 лютого після майже 7 місяців польоту.

Його створено на основі існуючого ровера Curiosity, запущеного на Марс у 2011 році. Perseverance має сім наукових приладів, 23 камери та два мікрофони для вивчення поверхні марсіанського кратера Єзеро.

19 квітня NASA вперше в історії запустило літальний апарат на Марсі - надлегкий мінігелікоптер Ingenuity, який прибув на планету на марсоході. Вертоліт вартістю 85 млн дол. став першим літальним апаратом, запущеним на іншій планеті.

Роботизований гвинтокрил-розвідник масою 1,8 кг використовується для дослідження поверхні Марса з метою подальших пересувань ровера. Він має сонячні батареї і може здійснювати польоти не більше 3 хв на день та на відстань не більше 600 м.

Perseverance має зібрати на Марсі зразки породи, які на Землю вивезе спеціальна спільна місія Європейського космічного агентства (ЄКА) і NASA. Її планують відправити до Марса не раніше 2026 року.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня мінігелікоптер Ingenuity здійснив вже шостий політ на Червоній планеті.

Фото: NASA