Китайський марсохід розпочав дослідження Червоної планети
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Укрінформ
Перший китайський марсохід «Чжужун» зійшов з посадочної платформи на поверхню Червоної планети.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.
Згідно з даними Китайського національного космічного управління, марсохід торкнувся марсіанського грунту в суботу о 10:40 за пекінським часом.
Названий на честь китайського бога вогню Чжуронга, марсохід кілька днів проводив діагностичні тести, а сьогодні покинув платформу і розпочав своє дослідження. Очікується, що наступні 90 днів він проведе в пошуках ознак життя на Марсі.
15 травня китайський марсохід здійснив успішну посадку на Марсі, завдяки чому КНР стала другою країною після США, яка може досліджувати цю планету безпосередньо.
Фото: CNSA