Вчені розкрили секрет «Крові льодовиків» в Альпах

Вчені розкрили секрет «Крові льодовиків» в Альпах

Укрінформ
На вершині французьких Альп сніг іноді здається забрудненим плямами темно-червоної крові через мікроводорості в снігу. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє LiveScience.

Про існування мікроорганізмів не тільки в океанах, а й на вершинах гір мало хто знає. Вони мешкають у снігу на висоті від 1 000 до 3 000 метрів над рівнем моря.

За словами координатора команди вчених, що займаються цим питанням в Альпах, Еріка Марешала, подібно мікроводоростям у водоймах, снігові мікроводорості допомагають сформувати основу харчової мережі гірської екосистеми. Також вони, ймовірно, аналогічним чином реагують на забруднення і зміну клімату.

«На даний момент ми думаємо, що водорості, ймовірно, є маркерами зміни клімату, оскільки зростання організмів відображає підвищення рівня вуглекислого газу і пов'язані з цим зміни в навколишньому середовищі», - зазначив Марешал.

Технічно ці водорості зелені завдяки хлорофілу, але також вони містять каротиноїди - помаранчеві і червоні пігменти. Ймовірно, каротиноїди захищають водорості від руйнівного впливу інтенсивного світла і ультрафіолетового випромінювання.

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Коли велика кількість водоростей зростає дуже швидко, сніг може здаватися червоним або помаранчевим через накопичення цих самих каротиноїдів.

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