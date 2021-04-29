Танення льодовиків у світі пришвидшилося за останні 20 років

Світові льодовики останніми роками тануть прискореними темпами, що призвело до підвищення рівня моря за останні два десятиліття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє VOA.

Міжнародна група науковців використовувала зображення з високою роздільною здатністю, що були зроблені супутником Terra від NASA, для дослідження 220 000 світових льодовиків за період 2000 та 2019 років.

Згідно з отриманими результатами, світові льодовики в середньому втрачали близько 267 мільрядів тонн або 267 гігатонн льоду щорічно.

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За даними науковців, з часом танення льодовиків пришвидшилося з у середньому 227 гігатонн льоду на початку 2000 років до у середньому 298 гігатонн льоду щорічно після 2015 року.

Дослідження показало, що танення льоду піднімає рівень моря приблизно на 0,74 міліметрів на рік та становить 21% від загального підняття рівня моря, що спостерігається за останні 20 років.

Зазначається, що найбільш помітне танення льодовиків зафіксоване на Алясці, в Ісландії, Альпах, горах Памір і Гімалаї.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав припинити нещадну експлуатацію ресурсів планети і самовбивчу війну з природою.