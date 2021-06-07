У США розробили першого у світі робота, що фарбує нігті

Компанія Clockwork із американського Сан-Франциско розробили першого у світі робота, що фарбує нігті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє WKRN.

Весь процес фарбування нігтів триває всього 10 хвилин. Вартість роботи - 8 доларів США.

Зазначається, що робот поки що не підстригає й не полірує нігті. Проте у компанії не виключають, що такі функції з’являться у робота вже найближчим часом.

Як повідомляв Укрінформ, дубайська компанія RoboAds розробила RoboSignage - першого комерційного робота для рекламування товарів і послуг у закритих приміщеннях.