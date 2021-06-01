Дубайська компанія створила робота-рекламника

Дубайська компанія RoboAds розробила RoboSignage - першого комерційного робота для рекламування товарів і послуг у закритих приміщеннях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Fintech Times.

Сам робот може бути розміщений у громадських місцях, таких як аеропорти, торгові центри, виставки, станції метро та в інших місцях із великим потоком людей.

Пересуваючись по підлозі, він показує рекламу та дозволяє потенційним споживачам зв’язуватися з агентами з обслуговування клієнтів через віртуальні відеодзвінки.

Зазначається, що RoboSignage оснащений чотирма 140-сантиметровимми екранами з роздільною здатністю у 4K.

Робот може керуватися як автономно, так і за допомогою PTZ-камери, яка передає відео в режимі реального часу.

У RoboSignage встановлені 2 лідарні сканери, які дозволяють йому уникати перешкоди при пересуванні.

Апарат також зменшує потребу у фізичній взаємодії з людьми, що особливо корисно під час пандемії COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, дослідники з американського Університету Пердью (штат Індіана) розробили летючого робота, схожого на колібрі.