У Штатах запустять у космос ракету, надруковану на 3D-принтері

Компанія Relativity Space зібрала достатньо коштів для того, щоби завершити роботу над створенням нового ступеня для ракети, надрукованої за допомогою технології 3D-принту.

Про це повідомило у вівторок американське інформагентство Reuters, передає Укрінформ.

«Венчурний стартап Relativity Space, який має на меті побудувати перший у світі флот ракет, створених за допомогою 3D-принту, заявив у вівторок, що зібрав $650 мільйонів від багатьох нових інвесторів, у тому числі BlackRock, хедж-фонду Soroban Capital та актора Джареда Лето»,- зазначається в повідомленні.

Попри те, що Relativity Space поки не запустила ракету, вона вже зараз оцінюється в $4,2 мільярда, що робить її другою за вартістю приватною космічною компанією після SpaceX Ілона Маска.

Додаткове фінансування критично важливе для прискорення виробництва нового ступеня, Terran R, який планується запустити в експлуатацію в 2024 році як конкурента Falcon 9 компанії SpaceX, зазначив у цьому зв’язку керівник Relativity Space Тім Елліс.

У цьому ж контексті він також назвав технологію 3D-принту «святим граалем», який допоможе досягти майбутнього.

Розрахункова вартість запуску Terran 1 оцінюється в $12 мільйонів. За інформацією розробників, вона буде здатна виводити на орбіту 1,2 тонни корисної маси. Більший проєкт, Terran R, розрахований на вивід у космос 20 тонн вантажу. Втім, його вартість не розголошується.

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Як повідомлялося, запуск ракети Falcon 9 компанії SpaceX з 22,7 тонни корисного вантажу коштує близько 62 мільйонів доларів США.

Фото: Relativity Space