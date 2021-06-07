Безос полетить у космос разом із братом

Американський підприємець та власник компанії Blue Origin Джефф Безос оголосив, що разом із братом візьме участь у першій пілотованій туристичній місії в космос 20 липня.

Про це Безос повідомив в Інстаграмі, передає Укрінформ.

«З п'яти років я мріяв про польоти в космос. 20 липня я вирушу в цей шлях з моїм братом. Найбільша пригода з моїм найкращим другом», - йдеться у дописі Безоса.

Безос та його брат Марк полетять у космос разом із переможцем аукціону на перший пілотований політ космічного корабля New Shepard, пише TechCrunch.

Іншими пасажирами, ймовірно, стануть працівники компанії, однак одне місце буде виставлене на онлайн-аукціон. Будь-хто охочий зможе зробити ставку на сайті компанії.

Польоти New Shepard суборбітальні. Вони призначені для перевезення пасажирів по прямій вверх-вниз, що лише на короткий час перевищуватиме висоту в 100 км. Така висота називається лінією Кармана.

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New Shepard розміром 18 м на 4 м запустять із пустелі Ван Горн у Техасі.

Пасажири New Shepard знаходитимуться в невагомості близько трьох хвилин, а також побачать темряву космосу і вигнуту перспективу Землі. В майбутньому квиток на ракету може коштувати від $200 тисяч.

Як повідомляв Укрінформ, окрім компанії Безоса очікується, що корпорація Ілона Маска SpaceX восени запустить на орбіту корабель Dragonship з повністю цивільним екіпажем на борту.