Безос залишить посаду гендиректора Amazon у липні

Американський мільярдер Джефф Безос та засновник компанії Amazon залишить посаду гендиректора організації 5 липня цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

«Ми обрали цю дату (5 липня – ред.) тому, що вона сентиментальна для мене, адже в цей день у 1994 році, рівно 27 років тому, Amazon була зареєстрована», - сказав Безос.

Замість Безоса керуватиме компанією буде Енді Джессі, який нині є главою дочірньої компанії Amazon, що надає платформу хмарних обчислень Amazon Web Services.

Зазначається, що після 5 липня Безос приділятиме більше часу фондам Bezos Earth Fund та Amazon Day 1 Fund, космічній компанії Blue Origin та газеті The Washington Post.

Статки Безоса оцінюються в близько 186 мільярдів доларів США. Він вважається одним із найбагатших людей світу.

Як повідомляв Укрінформ, на початку лютого Amazon заявила, що мільярдер Джефф Безос та її засновник залишить посаду гендиректора компанії в третьому кварталі 2021 року.