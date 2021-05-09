Безос будує супер'яхту за $500 мільйонів

Засновник компанії Amazon Джефф Безос будує собі супер'яхту, яка матиме вертолітний майданчик та навіть допоміжну яхту.

Як передає Укрінформ, про це пише Bloomberg.

Яхту будує нідерландська компанія Oceanc. Очікується, що вартість судна становитиме близько 500 мільйонів доларів, вона має стати найбільшою із вітрильних яхт коли-небудь побудованих у Нідерландах.

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Яхта Безоса буде 127 метрів завдовжки, матиме кілька палуб та три величезні щогли.

Нагадаємо, Джефф Безос наразі залишається найбагатшою людиною у світі із загальною сумою статків у 186,3 мільярда доларів.