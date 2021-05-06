Безос назвав дату туристичного польоту в космос
Про це повідомляє BBС, передає Укрінформ.
Пасажирами ймовірно стануть працівники компанії, однак одне місце буде виставлено на онлайн-аукціон. Будь-хто охочий зможе зробити ставку на сайті компанії.
Як пише видання, польоти New Shepard суборбітальні. Вони призначені для перевезення пасажирів по прямій вверх-вниз, що лише на короткий час перевищуватиме висоту в 100 км. Така висота називається лінією Кармана.
«Тільки 569 людей коли-небудь перетинали лінію Кармана», - зазначила Аріана Корнелл, директор з продажу для астронавтів Blue Origin, додавши, що компанія має намір змінити цю ситуацію.
Зазначається, що заява Blue Origin стала свідченням відродження космічного туризму після перерви близько 12 років.
New Shepard розміром 18 м на 4 м запустять із пустелі Ван Горн у Техасі.
Пасажири New Shepard будуть знаходитися в невагомості близько трьох хвилин, а також побачать темряву космосу і вигнуту перспективу Землі. В майбутньому квиток на ракету може коштувати від $200 тисяч.
Окрім компанії Безоса очікується, що корпорація Ілона Маска SpaceX восени запустить на орбіту корабель Dragonship з повністю цивільним екіпажем на борту.
Фото: BLUE ORIGIN