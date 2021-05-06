Безос назвав дату туристичного польоту в космос

Компанія Blue Origin, що належить американському підприємцю Джеффу Безосу, оголосила, що 20 липня здійснить пілотований запуск ракети New Shepard з туристами на борту.

Про це повідомляє BBС, передає Укрінформ.

Пасажирами ймовірно стануть працівники компанії, однак одне місце буде виставлено на онлайн-аукціон. Будь-хто охочий зможе зробити ставку на сайті компанії.

Як пише видання, польоти New Shepard суборбітальні. Вони призначені для перевезення пасажирів по прямій вверх-вниз, що лише на короткий час перевищуватиме висоту в 100 км. Така висота називається лінією Кармана.

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«Тільки 569 людей коли-небудь перетинали лінію Кармана», - зазначила Аріана Корнелл, директор з продажу для астронавтів Blue Origin, додавши, що компанія має намір змінити цю ситуацію.

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Зазначається, що заява Blue Origin стала свідченням відродження космічного туризму після перерви близько 12 років.

New Shepard розміром 18 м на 4 м запустять із пустелі Ван Горн у Техасі.

Пасажири New Shepard будуть знаходитися в невагомості близько трьох хвилин, а також побачать темряву космосу і вигнуту перспективу Землі. В майбутньому квиток на ракету може коштувати від $200 тисяч.

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Окрім компанії Безоса очікується, що корпорація Ілона Маска SpaceX восени запустить на орбіту корабель Dragonship з повністю цивільним екіпажем на борту.

Фото: BLUE ORIGIN