NASA призупиняє угоду зі SpaceX щодо висадки людей на Місяць

Космічне агентство США NASA призупинило угоду вартістю 2,9 мільярда доларів з компанією Ілона Маска SpaceX, за якою та, у межах програми «Артеміда», працювала над створенням системи посадки астронавтів на поверхню Місяця.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Reuters.

Рішення було прийняте через скарги компаній Blue Origin та Dynetics. Рішення NASA означає, що SpaceX повинна призупинити будь-яку роботу, спеціально пов'язану з контрактом, доки Рахункова палата США (GAO) не прийме кінцеве рішення, що очікується найпізніше - 4 серпня.

Гучний проєкт NASA з компанією Ілона Маска SpaceX, має на меті доправити людей на Місяць вперше з 1972 року.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Національне аерокосмічне агентство США (NASA) повідомило, що обрало SpaceX для продовження роботи над створенням системи посадки астронавтів на місячну поверхню (human landing system, HLS). Зокрема для безпечного виведення обрали надважку ракету-носій Starship.

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Уже за два тижні після перемоги SpaceX у відборі, Blue Origin подала скаргу на 50 сторінок (за деякими даними на 175 сторінок). Зокрема компанія звинуватила NASA у неправильному оцінюванні деяких деталей своєї пропозиції щодо свого посадкового апарату Blue Moon, який розробляють спільно з командою космічних та оборонних підрядників (відома як National Team).

Рішення NASA у компанії Безоса назвали «ризикованим» та «помилковим».