Компанія Безоса оскаржить рішення NASA про контракт з SpaceX

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Громадське.

15 квітня Національне аерокосмічне агентство США (NASA) повідомило, що обрало SpaceX для продовження роботи над створенням системи посадки астронавтів на місячну поверхню (human landing system, HLS). Зокрема для безпечного виведення обрали надважку ракету-носій Starship.

Загальна вартість контракту NASA, укладеного з компанією Маска, склала 2,89 млрд доларів. За можливість взяти участь у програмі SpaceX конкурувала з Blue Origin Безоса та компанією Dynetics зі штату Алабама.

Вже за два тижні після перемоги SpaceX у відборі, Blue Origin подала скаргу на 50 сторінок (за деякими даними на 175 сторінок). Зокрема компанія звинуватила NASA у неправильному оцінюванні деяких деталей своєї пропозиції щодо свого посадкового апарату Blue Moon, який розробляють спільно з командою відомих космічних та оборонних підрядників (відома як National Team).

Рішення NASA у компанії Безоса назвали «ризикованим» та «помилковим».

«Це рішення виключає можливості для конкуренції, значно звужує базу постачання і не тільки затримує, але й загрожує поверненню США на Місяць. Через це ми подали скаргу», ㅡ заявили представники Blue Origin.

У відповідь на це Маск написав коментар у Twitter: «Не можете підняти його (на орбіту), лол». Схоже, Маск мав на увазі, що досі Blue Origin не змогла вивести на орбіту свої апарати.

Can’t get it up (to orbit) lol