Джефф Безос залишить посаду гендиректора Amazon

Мільярдер Джеф Безос та засновник компанії Amazon залишить посаду гендиректора організації в третьому кварталі 2021 року.

Про це йдеться у заяві Amazon, передає Укрінформ.

Безос заявив, зосередить свою енергію та увагу на нових продуктах й ініціативах компанії. Відтак він перейде на посаду виконавчого директора, а його місце займе Енді Яссі, який наразі є керівником Amazon Web Services.

«Amazon став тим, чим він є завдяки винаходам. Разом ми робили божевільні речі, щоб потім зробити їх звичайними. Ми стали піонерами в області відгуків клієнтів, персоналізованих рекомендацій, шалено швидкої доставки. Люди почали позіхати. І це позіхання — найбільший комплімент, який може отримати винахідник», ㅡ заявив він.

Він звернувся у листі до співробітників компанії та зазначив, що передає лідерство Енді Яссі.

«Енді добре відомий в компанії та працює в Amazon майже стільки ж, скільки і я. Він буде видатним лідером, і я йому повністю довіряю», ㅡ сказав Безос.

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Схоже, наразі мільярдер зосереджує увагу й на інших своїх проєктах. Так, наприклад, його космічна компанія Blue Origin тестує власну ракету-носій New Shepard, якою вже у 2024 році хочуть відправити людей на Місяць. У грандіозних планах Безоса також відправити на Місяць ракетою з двигуном Blue Origin першу в історії жінку.