Безос обійшов Маска у рейтингу Forbes
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті видання.
Акції Tesla 11 січня впали майже на 8%, що призвело до зниження власного капіталу Маска на 13,5 млрд доларів, який становить зараз 176,2 млрд доларів.
Маск поступився першим місцем засновнику і главі компанії Amazon Джеффу Безосу, чиї статки зараз оцінюються у 182,1 млрд доларів.
Третє місце у рейтингу найбагатших людей світу посідає президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно зі статками у 154,6 млрд доларів.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Маск став найбагатшою людиною світу, обігнавши Безоса.
На початку 2020 року Маск з доходом у близько 27 млрд доларів потрапив до числа 50 найбагатших людей світу. Після того, як ціна акцій Tesla зросла більш як у дев'ять разів за останній рік, власний капітал Маска збільшився більш ніж на 150 млрд доларів.