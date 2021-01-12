Безос обійшов Маска у рейтингу Forbes

Засновник американських компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск втратив першість у рейтингу найбагатших людей за версією журналу Forbes.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті видання.

Акції Tesla 11 січня впали майже на 8%, що призвело до зниження власного капіталу Маска на 13,5 млрд доларів, який становить зараз 176,2 млрд доларів.

Маск поступився першим місцем засновнику і главі компанії Amazon Джеффу Безосу, чиї статки зараз оцінюються у 182,1 млрд доларів.

Третє місце у рейтингу найбагатших людей світу посідає президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно зі статками у 154,6 млрд доларів.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Маск став найбагатшою людиною світу, обігнавши Безоса.

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На початку 2020 року Маск з доходом у близько 27 млрд доларів потрапив до числа 50 найбагатших людей світу. Після того, як ціна акцій Tesla зросла більш як у дев'ять разів за останній рік, власний капітал Маска збільшився більш ніж на 150 млрд доларів.