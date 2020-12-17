За рік статки найбагатших людей світу зросли на 20% - Forbes
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті видання.
Зазначається, що загальний капітал цих мільярдерів, станом на 11 грудня, оцінювався у 11,4 трлн доларів. Таким чином, він збільшився на 20% у порівнянні з аналогічним періодом наприкінці 2019 року.
Найбільш успішним 2020 рік виявився для глави компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска. За 12 місяців через зростання ціни на акції Tesla на 630% статки бізнесмена зросли на 110 млрд доларів.
Загалом його статки склали 137 млрд доларів, що робить його третьою найбагатшою людиною у світі.
Як пише видання, лідерами за величиною сукупного приросту стали мільярдери з КНР.
За даними Forbes, за 2020 рік їхні загальні статки збільшилися на 750 млрд доларів, досягнувши 2 трильйонів доларів.