За рік статки найбагатших людей світу зросли на 20% - Forbes

За оцінками Forbes, статки 22 тисяч мільярдерів у світі зросли на 1,9 трлн доларів у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті видання.

Зазначається, що загальний капітал цих мільярдерів, станом на 11 грудня, оцінювався у 11,4 трлн доларів. Таким чином, він збільшився на 20% у порівнянні з аналогічним періодом наприкінці 2019 року.

Найбільш успішним 2020 рік виявився для глави компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска. За 12 місяців через зростання ціни на акції Tesla на 630% статки бізнесмена зросли на 110 млрд доларів.

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Загалом його статки склали 137 млрд доларів, що робить його третьою найбагатшою людиною у світі.

Як пише видання, лідерами за величиною сукупного приросту стали мільярдери з КНР.

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За даними Forbes, за 2020 рік їхні загальні статки збільшилися на 750 млрд доларів, досягнувши 2 трильйонів доларів.