Кобі Браянт увійшов у рейтинг Forbes найзаможніших покійних знаменитостей

Кобі Браянт увійшов у рейтинг Forbes найзаможніших покійних знаменитостей

Укрінформ
Журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг найзаможніших покійних знаменитостей, які продовжують приносити дохід своїм родичам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті видання.

Перше місце вчергове посів "король попмузики" Майкл Джексон, який помер у 2009 році. За підрахунками Forbes, в період з 1 жовтня 2019 року по 1 жовтня 2020-го права на творчість співака принесли його спадкоємцям 48 мільйонів доларів.

На другому місці - автор дитячих книг Доктор Сьюз (справжнє ім'я - Теодор Зойс Гайзель), який помер в 1991 році. Володарі прав на його книги, серед яких «Грінч - викрадач Різдва», отримали 33 мільйони доларів.

До першої трійки потрапив також художник та творець пса Снупі Чарльз Шульц, який помер у 2000 році. Його посмертний дохід за рік становить 32,5 мільйона доларів.

Всього до списку найбагатших знаменитостей увійшли 13 осіб.

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Серед них також: американський гравець у гольф Арнольд Палмер ($25 мільйонів), американський співак і актор Елвіс Преслі ($23 мільйони), американський репер Джаред Гіггінс, відомий під псевдонімом Juice WRLD ($15 мільйонів), виконавець регі Боб Марлі ($15 мільйонів), британський рок-музикант, співак, композитор, художник Джон Ленон ($13 мільйонів), американський музикант Прінс ($10 мільйонів), британський співак, вокаліст та клавішник рок-гурту Queen Фредді Мерк'юрі ($9 мільйонів), англійський рок-музикант, який виступав у гурті The Beatles Джордж Гаррісон ($8,5 мільйонів) та американська кіноакторка, модель, співачка, секс-символ 1950-х Мерилін Монро ($8 мільйонів).

Також вперше до списку потрапив американський професійний баскетболіст, який виступав у Національній баскетбольній асоціації протягом двадцяти сезонів за одну команду, «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобі Браянт. Він помер у січні цього року, розбившись на гелікоптері. Продаж іменної колекції, випущеної Nike, і додаткового тиражу автобіографії Браянт принесла спадкоємцям баскетболіста 20 мільйонів доларів.

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