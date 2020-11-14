Кобі Браянт увійшов у рейтинг Forbes найзаможніших покійних знаменитостей

Перше місце вчергове посів "король попмузики" Майкл Джексон, який помер у 2009 році. За підрахунками Forbes, в період з 1 жовтня 2019 року по 1 жовтня 2020-го права на творчість співака принесли його спадкоємцям 48 мільйонів доларів.

На другому місці - автор дитячих книг Доктор Сьюз (справжнє ім'я - Теодор Зойс Гайзель), який помер в 1991 році. Володарі прав на його книги, серед яких «Грінч - викрадач Різдва», отримали 33 мільйони доларів.

До першої трійки потрапив також художник та творець пса Снупі Чарльз Шульц, який помер у 2000 році. Його посмертний дохід за рік становить 32,5 мільйона доларів.

Всього до списку найбагатших знаменитостей увійшли 13 осіб.

Серед них також: американський гравець у гольф Арнольд Палмер ($25 мільйонів), американський співак і актор Елвіс Преслі ($23 мільйони), американський репер Джаред Гіггінс, відомий під псевдонімом Juice WRLD ($15 мільйонів), виконавець регі Боб Марлі ($15 мільйонів), британський рок-музикант, співак, композитор, художник Джон Ленон ($13 мільйонів), американський музикант Прінс ($10 мільйонів), британський співак, вокаліст та клавішник рок-гурту Queen Фредді Мерк'юрі ($9 мільйонів), англійський рок-музикант, який виступав у гурті The Beatles Джордж Гаррісон ($8,5 мільйонів) та американська кіноакторка, модель, співачка, секс-символ 1950-х Мерилін Монро ($8 мільйонів).

Також вперше до списку потрапив американський професійний баскетболіст, який виступав у Національній баскетбольній асоціації протягом двадцяти сезонів за одну команду, «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобі Браянт. Він помер у січні цього року, розбившись на гелікоптері. Продаж іменної колекції, випущеної Nike, і додаткового тиражу автобіографії Браянт принесла спадкоємцям баскетболіста 20 мільйонів доларів.