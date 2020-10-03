Forbes назвав найбільш високооплачуваних актрис світу: хто в трійці

Журнал Forbes оприлюднив рейтинг найбільш високооплачуваних актрис світу: в першу трійку ввійшли Софія Вергара, Анджеліна Джолі і Галь Гадот.

Як передає Укрінформ, рейтинг опубліковано на сайті журналу Forbes.

Очолила список колумбійсько-американська актриса Софія Вергара, відома за роллю в ситкомі «Американська сімейка», з річним доходом у 43 млн доларів.

На другому місці опинилася голлівудська актриса Анджеліна Джолі (35,5 млн доларів), основний дохід якої становить гонорар за роль у фільмі «Вічні», який вийде наступного року.

Третє місце посіла ізраїльська актриса Галь Гадот з 31 млн доларів прибутку. Зазначається, що за фільм "Червоне повідомлення" актриса отримала 20 мільйонів.

У десятку найбільш високооплачуваних актрис світу також увійшли: Мелісса Маккарті (25 млн доларів), Меріл Стріп (24 млн доларів), Емілі Блант (22,5 млн доларів), Ніколь Кідман (22 млн доларів), Еллен Помпео (19 млн доларів), Елізабет Мосс (16 млн доларів) і Віола Девіс (15,5 млн доларів).

Як повідомлялося, аналогічний "чоловічий" рейтинг другий рік поспіль очолив актор Дуейн "Скеля" Джонсон, річний дохід якого Forbes оцінює в 87,5 мільйона доларів. У першу трійку ввійшли також канадський актор Райан Рейнольдс і американець Марк Уолберг.