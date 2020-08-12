Forbes назвав найбільш високооплачуваних акторів світу

Двейн "Скеля" Джонсон другий рік поспіль очолює рейтинг найбільш високооплачуваних акторів світу за версією Forbes.

Як повідомляє Укрінформ, список опублікований на сайті видання.

Forbes оцінює річний дохід Джонсона у 87,5 мільйона доларів. Зазначається, що за роль у бойовику "Червоне повідомлення" (Red Notice), який вийде на Netflix пізніше у цьому році, актор отримав 23,5 мільйона доларів. Крім того, перше місце Джонсона пояснюється успіхом його лінійки чоловічого спортивного одягу Project Rock бренду Under Armour.

Фото: @the rock / Instagram

На другій сходинці рейтингу опинився канадський актор Раян Рейнолдс, дохід якого оцінюють у 71 мільйон доларів. Зокрема, він заробив понад 20 мільйонів доларів за ролі у фільмах "Примарна шістка" (6 Underground) та "Червоне повідомлення" (Red Notice).

Фото з сайту VIVA

Третім у списку найбільш оплачуваних акторів є американець річний дохід якого становить 58 мільйонів доларів. Як зазначається, він заробив мільйони як продюсер документальних фільмів "Мак-Мілліони" (McMillions) і "Вол-стріт" (Wahl Street).

Фото: 24smi.org

У чільну десятку також увійшли Бен Аффлек ($55 млн), Він Дізель ($54 млн), Акшай Кумар ($48 млн), Лін-Мануель Міранда ($45,5 млн), Вілл Сміт ($44,5 млн), Адам Сендлер ($41 млн) та Джекі Чан ($40 млн).

До розрахунку бралися всі доходи акторів,за період з 1 червня 2019 року до 1 червня 2020-го.