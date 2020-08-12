Forbes назвав найбільш високооплачуваних акторів світу
Як повідомляє Укрінформ, список опублікований на сайті видання.
Forbes оцінює річний дохід Джонсона у 87,5 мільйона доларів. Зазначається, що за роль у бойовику "Червоне повідомлення" (Red Notice), який вийде на Netflix пізніше у цьому році, актор отримав 23,5 мільйона доларів. Крім того, перше місце Джонсона пояснюється успіхом його лінійки чоловічого спортивного одягу Project Rock бренду Under Armour.
На другій сходинці рейтингу опинився канадський актор Раян Рейнолдс, дохід якого оцінюють у 71 мільйон доларів. Зокрема, він заробив понад 20 мільйонів доларів за ролі у фільмах "Примарна шістка" (6 Underground) та "Червоне повідомлення" (Red Notice).
Третім у списку найбільш оплачуваних акторів є американець річний дохід якого становить 58 мільйонів доларів. Як зазначається, він заробив мільйони як продюсер документальних фільмів "Мак-Мілліони" (McMillions) і "Вол-стріт" (Wahl Street).
У чільну десятку також увійшли Бен Аффлек ($55 млн), Він Дізель ($54 млн), Акшай Кумар ($48 млн), Лін-Мануель Міранда ($45,5 млн), Вілл Сміт ($44,5 млн), Адам Сендлер ($41 млн) та Джекі Чан ($40 млн).
До розрахунку бралися всі доходи акторів,за період з 1 червня 2019 року до 1 червня 2020-го.