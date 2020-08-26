Статки засновника Amazon сягнули рекордних $200 мільярдів

Статки найбагатшої людини світу – засновника компанії Amazon Джеффа Безоса – сягнули рекордних $200 млрд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Forbes із посиланням на дані рейтингу видання, що відстежує статки мільярдерів в режимі реального часу.

Безос став першою людиною в історії, чиї статки сягнули $200 млрд. Однак утриматися в цьому статусі йому не вдалося – до закриття торгів 25 серпня статки бізнесмена оцінювалися в $199,7 млрд.

Засновник Amazon володіє 11,1% акцій компанії. Від початку пандемії акції онлайн-рітейлера подорожчали більш ніж на 55%. Статки Безоса за 12 місяців зросли майже на $ 86 млрд.

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Мільярдер міг і раніше досягти позначки $200 млрд, якби не розлучення, яке стало найдорожчим в історії. У липні 2019 року Безос розлучився з дружиною Маккензі Скотт після 25 років шлюбу, віддавши їй чверть своєї частки в Amazon (3,8% компанії). Зараз статки Скотт оцінюються в $63,4 млрд. Колишня дружина Безоса в липні пожертвувала майже $ 1,7 млрд 116 некомерційним організаціям.

Як повідомляв Укрінформ, глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск піднявся на четверту сходинку в рейтингу найбагатших людей світу за версією агентства Bloomberg.