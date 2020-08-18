Ілон Маск став четвертим в списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg
Укрінформ
Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск піднявся на четверту сходинку в рейтингу найбагатших людей світу за версією агентства Bloomberg.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg.
У понеділок, 17 серпня, акції Tesla виросли на 11%, збільшивши стан Маска на $ 7,8 млрд.
За даними Bloomberg, стан Ілона Маска оцінюється в $ 84,8 млрд.
Лідерами рейтингу залишаються глава корпорації Amazon Джефф Безос ($ 188 млрд), один із засновників Microsoft Білл Гейтс ($ 121 млрд), глава Facebook Марк Цукерберг ($ 99 млрд).
На п'ятому місці тепер знаходиться гендиректор групи компаній LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy) Бернар Арно ($ 84,6 млрд).