Ілон Маск став четвертим в списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск піднявся на четверту сходинку в рейтингу найбагатших людей світу за версією агентства Bloomberg.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg. У понеділок, 17 серпня, акції Tesla виросли на 11%, збільшивши стан Маска на $ 7,8 млрд. За даними Bloomberg, стан Ілона Маска оцінюється в $ 84,8 млрд. Читайте також: Tesla розробляє нейрокомп’ютер - Маск Лідерами рейтингу залишаються глава корпорації Amazon Джефф Безос ($ 188 млрд), один із засновників Microsoft Білл Гейтс ($ 121 млрд), глава Facebook Марк Цукерберг ($ 99 млрд). На п'ятому місці тепер знаходиться гендиректор групи компаній LVMH (Louis Vuitton Mot Hennessy) Бернар Арно ($ 84,6 млрд).