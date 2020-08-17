Tesla розробляє нейрокомп’ютер - Маск

Компанія Tesla працює над розробкою тренувального нейрокомп’ютера під назвою Dojo.

Як передає Укрінформ, про це повідомив засновник і гендиректор компанії Ілон Маск у Твіттер.

«Tesla розробляє тренувальний нейрокомп’ютер Dojo для обробки справді величезної кількості відеоданих», - написав він.

Маск додав, що нейрокомп’ютер буде дуже потужним.

Він також закликав усіх охочих приєднатися до його команд, які займаються дослідженням штучного інтелекту або виробництвом комп’ютерних чипів.

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У липні голова компаній Tesla й SpaceX Ілон Маск заявив, що 28 серпня оголосить нові подробиці щодо технології Neuralink.

Як відомо, нейротехнологічна компанія Neuralink заснована Ілоном Маском в 2016 році. Вона прагне розробити пристрої для лікування серйозних захворювань головного мозку в короткостроковій перспективі. Її кінцева мета полягає в удосконаленні людей.