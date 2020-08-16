"Інтернет від Ілона Маска": оприлюднені перші результати тестів із супутників SpaceX

Оприлюднено перші результати тестів супутникового інтернету від SpaceX: швидкість скачування у бета-версії «інтернету від Ілона Маска» коливалася від 35,5 до 60,2 Мбіт/с.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naked Science.

Зараз орбітальна група супутників нараховує 600 апаратів; більше 500 штук з них - експлуатаційні моделі версії 1.0. Програма бета-тестування Starlink поки що обмежена північчю США і південними територіями Канади.

Перші результати перевірки швидкості роботи супутникового інтернету від SpaceX вже викладені в Мережу. Швидкість скачування коливалася від 35,5 до 60,2 Мбіт/с, швидкість вивантаження даних - в діапазоні від 4,6 до 17,7 Мбіт/с. Середня затримка за підсумками серії тестів становила близько 30-40 мс, в окремих випадках досягаючи 90 мс.

За словами представників SpaceX , після повноцінного запуску системи Starlink вона буде забезпечувати швидкість скачування даних до 1 Гб/с при затримках не більше 35 мс. Вартість доступу до супутникового інтернету ще не озвучується; за оцінками галузевих експертів, для США і Канади вона повинна скласти близько 100 доларів на місяць.

Повноцінне розгортання системи Starlink намічено на середину 2020-х. У компанії SpaceX для цього вже є дозвіл на виведення 42 тисяч супутників на навколоземну орбіту.

Як повідомлялося, нещодавно компанія, заснована Ілона Маском, запустила бета-тестування проекту Starlink - супутникової системи для забезпечення жителів Землі глобальним доступом до інтернету. Цей проект розвивали і розвивають цілий ряд великих компаній - Amazon, Boeing, OneWeb, Samsung, SpaceX. Але саме остання домоглася найбільшого успіху.