Білоруси просять Маска під'єднати країну до інтернету Starlink

На відомій платформі Change.org з'явилася петиція з проханням до засновника SpaceX Ілона Маска провести в Білорусь супутниковий інтернет Starlink через блокування інтернету з боку білоруської влади під час протестів.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в описі самої петиції.

Як зазначають підписанти, білоруська влада заблокувала інтернет, у результаті чого місцеві користувачі протягом трьох днів не мали доступу до мережі.

За їх словами, це було зроблено навмисно, щоб демонстранти не змогли координуватися між собою і правда про поліцейське свавілля не з`явилася в світових новинах.

Підписанти звернулися до Маска з проханням допомогти покласти край цій несправедливості і повернути їм право на свободу думок і їх вільне висловлення через інтернет.

На даний момент петицію підписали більш як п'ять тисяч осіб.

Зазначається, що Starlink - супутникова мережа нового покоління, яка в разі успішного функціонування зможе забезпечити людей по всьому світу широкосмуговим доступом до інтернету. Нині компанія SpaceX Ілона Маска вже вивела на орбіту сотню таких супутників.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі почалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано близько 6 тисяч осіб. У лікарні потрапили не менш як 250 осіб.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз знаходиться в Литві.