Зеленський закликає українців утриматись від поїздок у Білорусь

Президент України Володимир Зеленський закликає українських громадян утриматись від поїздок до Білорусі через складну політичну ситуацію.

Про це він сказав у четвер в розмові з журналістами під час відвідання Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Білорусі зараз дуже складна ситуація, ми це проходили в Україні. І я дуже хочу, щоб не було там смертей, не було постраждалих і щоб влада знаходила діалог зі своїм суспільством. Але поки що ми бачимо, що там складна, нестабільна, серйозна ситуація. Я б радив зараз українцям через ті складні випадки, що люди наші затримані, утриматись від поїздок до Білорусі поки там не буде більш-менш стабільна ситуація", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що в Білорусі, за останніми даними, затримано і незаконно утримується троє українських громадян. МЗС України працює з білоруською владою для якнайшвидшого встановлення та звільнення всіх українських громадян, затриманих під час останніх подій.

"МЗС уже зв'язалось з білоруською стороною. Там троє наших громадян затримано. Зараз ведуться перемовини. Ми наполегливо хочемо, щоб повернули наших громадян в Україну", - додав глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, 12 серпня орієнтовно о 17.00 у Мінську були затримані двоє громадян України - Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. МЗС України наголосило, що посольство нашої держави в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця їх перебування та умов утримання. Також була затримана українка Оксана Альошина.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані близько 6 тисяч осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває у Литві.