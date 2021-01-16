Компанія Безоса планує на квітень рейс із космічними туристами – ЗМІ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News.

Наприкінці лютого Blue Origin планує здійснити ще один тест запуску ракети-носія New Shepard з пасажирською капсулою, а вже у квіті компанія має намір відправити першу групу людей у космос.

У самій компанії відмовилися коментувати новину.

Зазначається, що пасажирська капсула була розроблена з метою перевезення пасажирів у космосі на висоті у понад 100 кілометрів від Землі. Після того як капсула пробуде у космосі декілька хвилин, вона повертається. Саме приземлення ракети-носія відбувається вертикально, а капсула сідає на землю завдяки своєму парашуту.

Як повідомляв Укрінформ, 14 січня американська компанія Blue Origin заявила про успішний запуск багаторазової ракети-носія New Shepard з пасажирською капсулою.