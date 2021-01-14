Компанія-конкурент SpaceX здійснила успішний запуск пасажирської ракети

Американська компанія Blue Origin заявила про успішний запуск багаторазової ракети-носія New Shepard з пасажирською капсулою.

Як передає Укрінформ, трансляція запуску, польоту та посадки велася у YouTube.

Наприкінці польоту ракета та капсула здійснили успішну посадку.

"Вітаємо команду Blue Origin з ще одним успішним запуском. На один крок ближче", - йдеться у дописі на сторінці компанії у мережі Твіттер.

Читайте також: Британія дала дозвіл на супутниковий інтернет від Маска

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня 2020 року вантажний космічний корабель Cargo Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Він доставив на станцію продовольство, обладнання та матеріали для проведення різних наукових експериментів та досліджень екіпажем станції.

Сьогодні вантажний космічний корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX Ілона Маска успішно повернувся на Землю та приводнився біля берегів штату Флорида.

Фото: BLUE ORIGIN