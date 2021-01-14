Cargo Dragon повернувся на Землю

Вантажний космічний корабель Cargo Dragon американської компанії SpaceX Ілона Маска успішно повернувся на Землю та приводнився біля берегів Флориди.

Про це повідомляється на сторінці SpaceX у Твітері.

«Приводнення Dragon підтверджено, на цьому 21-ша місія щодо відновлення запасів і першого повернення космічного корабля на узбережжя Флориди завершена», - йдеться в повідомленні компанії.

Приводнення капсули за допомогою парашутної системи було здійснено о 3:27 (за київським часом) в Мексиканській затоці на захід від Флориди.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Cargo Dragon вперше автономно відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС).

Всього Cargo Dragon знадобиться 36 годин для приземлення.

На борту космічного корабля – 2 500 кг вантажу.

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8 грудня 2020 року вантажний космічний корабель Cargo Dragon успішно пристикувався до МКС. Він доставив на станцію продовольство, обладнання та матеріали для проведення різних наукових експериментів та досліджень екіпажем станції.