Зеленський запросив Маска в Україну - відвідати музей космонавтики

Президент Володимир Зеленський запросив засновника компанії SpaceX Ілона Маска відвідати в Україні Національний музей космонавтики імені Сергія Корольова.

Про це він написав у Твіттер, передає Укрінформ.

“Сьогодні день народження великого українського науковця, ракетного інженера та конструктора космічних кораблів - Сергія Корольова. Дійсно, він був одним із найкращих. Я хотів би запросити його давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, щоб побачив Музей космонавтики імені Сергія Корольова”, - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, 12 січня виповнюється 114 років від дня народження Сергія Корольова (1907-1966), вченого і конструктора у галузі ракетобудування і космонавтики, головного конструктора перших ракет-носіїв, штучних супутників Землі, пілотованих космічних кораблів, основоположника практичної космонавтики.

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Національний музей космонавтики імені Сергія Корольова знаходиться на батьківщині вченого - в Житомирі.

Фото: ОП