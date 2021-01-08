SpaceX вивела на орбіту турецький супутник

Компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту турецький супутник зв’язку Turksat 5A.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

Сам запуск 70-метрової ракети-носія Falcon 9 відбувся у п’ятницю, 8 січня, о 04:15 годині за київським часом з космодрому у Флориді.

Супутник був виведений на орбіту вже через 33 хвилини після запуску.

Очікується, що супутник Turksat 5A проведе у космосі близько 15 років і надаватиме послуги з широкосмуговим доступом до інтернету для Туреччини, Близького Сходу, Європи та деяких частин Африки.

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Як повідомляв Укрінформ, засновник SpaceX Ілон Маск повідомив, що компанія тестує спосіб посадки ракет-носіїв наступного покоління без використання опорних стійок.