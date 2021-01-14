Британія дала дозвіл на супутниковий Інтернет від Маска

Регуляторний орган у сфері медіа Великої Британії (Ofcom) дозволив компанії SpaceX Ілона Маска надавати в країні послуги бета-версії інтернету Starlink.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Business Insider.

За один роутер та термінал, який підключений до супутників Starlink, необхідно заплатити близько 600 доларів США.

Також компанія Маска вимагає щомісячну підписку у розмірі близько 120 доларів США.

За словами одного з користувачів, який вже випробовував бета-версію Інтернету Starlink, його швидкість на католицьке Різдво досягало 85 мегабіт за секунду.

Зазначається, що бета версія інтернету Starlink вже стала доступною в деяких регіонах США наприкінці минулого року. Тоді користувачі заявляли про швидкість інтернету у понад 210 мегабіт за секунду.

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Як повідомлялося, Starlink - проєкт компанії SpaceX Ілона Маска зі створення системи навколоземних супутників для забезпечення жителів Землі високошвидкісним інтернетом.