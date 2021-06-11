Маск представив найшвидший електромобіль Tesla

Засновник компанії Tesla Ілон Маск офіційно представив найшвидший серійний електромобіль - Model S Plaid Plus.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Electrek.

Під час презентації на заході у Фрімонті, штат Каліфорнія, Маск наголосив на новій технології електромору Tesla, ще швидшій зарядці та низці нових «розважальних» функцій.

Найбільшим нововведенням є те, що у двигуні вперше застосовані ротори з вуглецевими втулками.

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Новий електромобіль отримав три двигуни сумарною піковою потужністю 1020 к.с., новий акумулятор, нову трансмісію, аеродинамічний обвіс, кермо-штурвал, оновлений мінімалістичний інтер'єр з відмінним від базової моделі компонуванням сенсорних дисплеїв в горизонтальній орієнтації та інші нововведення.

Максимальна швидкість електрокара становить 320 км/год, а дистанція, яку апарат проїжджає без підзарядки, перевищує 620 км.

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S Plaid розганяється до 96,5 км/год менш ніж за дві секунди.

Вартість Model S Plaid становить близько 130 тисяч доларів.

Маск додав, що компанія готова поставити перші 25 автомобілів Model S Plaid вже зараз, а найближчим часом ця кількість збільшиться до кількох сотень автомобілів на тиждень та, "ймовірно, у наступному кварталі" – до тисячі на тиждень.