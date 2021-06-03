Tesla відкликає у США майже 6000 електрокарів

Компанія Tesla Ілона Маска відкликає 5 974 електричних автомобілі у США через технічний дефект у гальмівній системі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

У компанії побоюються, що болти гальмівних супортів можуть ослабнути, що потенційно викличе втрату тиску в шинах й збільшить ризик аварії.

Йдеться про деякі моделі Model 3 (2019-2021 років виробництва) та Model Y (2020-2021).

Водночас у Tesla запевняють, що не отримували інформацію про ДТП або постраждалих внаслідок цього дефекту. Заміна деталей буде безкоштовною.

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Вчора за підсумками торгів вартість акцій компанії знизилася на 3%.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому цього року компанія Tesla заявила про відкликання 135 тисяч електричних седанів моделі Tesla Model S та позашляховиків моделі Model X через технічний дефект у роботі дисплеїв.

Фото: DPA