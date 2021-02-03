Tesla відкликає 135 тисяч електрокарів

Tesla відкликає 135 тисяч електрокарів

Укрінформ
Компанія Tesla Ілона Маска відкликає 135 тисяч електричних седанів моделі Tesla Model S та позашляховиків моделі Model X через технічний дефект у роботі дисплеїв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Йдеться про деякі моделі Model S (2012 – 2018 рр.) та Model X (2016 – 2018 рр.). Сам початок відкликання розпочнеться 30 березня цього року.

Компанії необхідно сповістити всіх власників електрокарів, які підпадають під відкликання, та замінити чип, що контролює дисплей у середині автомобіля.

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Раніше компанія Маска заявляла, що не відкликатиме автомобілі, адже у Tesla вважали, що проблема з електрокарами не є питанням безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, у середині січня Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) вимагала від компанії Tesla відкликати близько 158 тисяч електрокарів через технічний дефект у роботі дисплеїв автомобілів Model S та Model X.

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Цей технічний дефект може призвести до втрати зображення камери заднього виду під час пересування електричного автомобіля заднім ходом.

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