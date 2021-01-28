Tesla заявила про свій перший прибутковий рік

Автомобільна компанія Ілона Маска Tesla Motors заявила про свій перший прибутковий рік на тлі світової кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на AFP.

Зазначається, що у 2020 році компанія заробила $721 мільйон, що свідчить про потужне зростання виробництва та поставок попри COVID-19.

У четвертому кварталі 2020 року компанія відзвітувала про прибуток у розмірі 270 мільйонів доларів, що на 157% більше, ніж було у 2019-му. 2019 рік став для компанії збитковим на 862 мільйони доларів.

Всього ж сумарний дохід компанії за минулий рік зріс на 28% ㅡ до 31,5 млрд доларів.

"Минулий рік став для Tesla революційним", – йдеться у звіті компанії.

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Хоча в компанії і назвали 2020 рік для Tesla критичним, 2021-й там вважають ще більш важливим через нарощення обсягів виробництва на заводі в Китаї та початок випуску автівок у Німеччині та штаті Техас.

Як повідомляв Укрінформ, на початку січня цього року засновник американських компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною світу, обігнавши засновника компанії Amazon Джеффа Безоса.

Після того як ціна акцій Tesla злетіла більш ніж у дев'ять разів за останній рік, власний капітал Маска збільшився на понад 150 млрд дол.