Маск пожертвував $5 мільйонів на освітню платформу
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Укрінформ
Гендиректор компаній Tesla і SpaceХ Ілон Маск пожертвував п’ять мільйонів доларів США на безкоштовну освітню платформу для школярів Khan Academy.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Entrepreneur.
Khan Academy - некомерційна організація, яка використовує цифровий вміст із YouTube, мобільних додатків та сайтів для відстеження прогресу та пропонує практичні вправи.
Близько 20-30 мільйонів студентів у всьому світі користуються платформою щомісяця.
Сама освітня платформа доступна п’ятьма мовами – китайською, французькою, німецькою, іспанською та англійською.
Зазначається, що засновник Khan Academy Салман Кан у 2012 році потрапив до топ-100 найбільш впливових людей року за рейтингом видання Time.
Як повідомляв Укрінформ, колишня дружина власника компанії Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт пожертвували на благодійність ще майже 4,2 мільярда доларів США.