Маск пожертвував $5 мільйонів на освітню платформу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Entrepreneur.

Khan Academy - некомерційна організація, яка використовує цифровий вміст із YouTube, мобільних додатків та сайтів для відстеження прогресу та пропонує практичні вправи.

Близько 20-30 мільйонів студентів у всьому світі користуються платформою щомісяця.

Сама освітня платформа доступна п’ятьма мовами – китайською, французькою, німецькою, іспанською та англійською.

Зазначається, що засновник Khan Academy Салман Кан у 2012 році потрапив до топ-100 найбільш впливових людей року за рейтингом видання Time.

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Як повідомляв Укрінформ, колишня дружина власника компанії Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт пожертвували на благодійність ще майже 4,2 мільярда доларів США.