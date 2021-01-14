Бізнесмен українського походження став мільярдером у США

Американський бізнесмен українського походження, співзановник PayPal Макс Левчин став мільярдером після того, як його компанія Affirm вийшла на біржу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Forbes.

Завдяки стартапу Affirm, який був заснований у 2012 році, можна купувати товари (одяг, взуття та інше ) у роздрібних продавців в розстрочку.

Компанія вийшла на біржу 13 січня. В ході розміщення акції Affirm подорожчали із 12 до 23,6 мільярдів доларів США, або на 98%.

Більш того, за останні чотири місяці капіталізація компанії зросла на 18 мільярдів доларів.

Читайте також: Безос обійшов Маска у рейтингу Forbes

Відтак, як зазначається, вартість 11% акцій компанії, які належать Левчину, нині коштують 2,7 мільярдів доларів, що робить його новим фінтех-мільярдером.

Як повідомлялося, Макс Левчин американський підприємець українського походження, співзасновник та головний інженер PayPal, віцепрезидент з розробки в компанії Google.

Він народився в Києві у 1074 році. Батько - Левчин Рафаель Залманович, поет і художник; мати - Ельвіна Зельцман, фізик, програміст, мультимедійна художниця. Батьки разом займалися видавничою діяльністю, перекладами художньої літератури, мультимедійними перформансами.

Макс теж малював з дитинства. Разом з батьком входив до складу Київського клубу любителів фантастики «Зоряний шлях», у співавторстві з батьком написав фантастичну прозу в книзі "Остаточний текст та інші ідилії".

Ім'я Максиміліан дано на честь українського художника і поета Максиміліана Волошина-Кірієнка.

У 1991-му, коли юнакові виповнилося 16 років, його сім'я отримала політичний притулок у США.