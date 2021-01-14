Бізнесмен українського походження став мільярдером у США
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Forbes.
Завдяки стартапу Affirm, який був заснований у 2012 році, можна купувати товари (одяг, взуття та інше ) у роздрібних продавців в розстрочку.
Компанія вийшла на біржу 13 січня. В ході розміщення акції Affirm подорожчали із 12 до 23,6 мільярдів доларів США, або на 98%.
Більш того, за останні чотири місяці капіталізація компанії зросла на 18 мільярдів доларів.
Відтак, як зазначається, вартість 11% акцій компанії, які належать Левчину, нині коштують 2,7 мільярдів доларів, що робить його новим фінтех-мільярдером.
Як повідомлялося, Макс Левчин американський підприємець українського походження, співзасновник та головний інженер PayPal, віцепрезидент з розробки в компанії Google.
Він народився в Києві у 1074 році. Батько - Левчин Рафаель Залманович, поет і художник; мати - Ельвіна Зельцман, фізик, програміст, мультимедійна художниця. Батьки разом займалися видавничою діяльністю, перекладами художньої літератури, мультимедійними перформансами.
Макс теж малював з дитинства. Разом з батьком входив до складу Київського клубу любителів фантастики «Зоряний шлях», у співавторстві з батьком написав фантастичну прозу в книзі "Остаточний текст та інші ідилії".
Ім'я Максиміліан дано на честь українського художника і поета Максиміліана Волошина-Кірієнка.
У 1991-му, коли юнакові виповнилося 16 років, його сім'я отримала політичний притулок у США.