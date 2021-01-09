Статки Ілона Маска перевищили $200 мільярдів
Укрінформ
Статки найбагатшої людини в світі, засновника компанії Tesla Ілона Маска вперше перевищили 200 мільярдів доларів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
Cтаном на 9 січня його статки становлять 209 мільярдів доларів.
На другому місці у списку найбагатших людей у світі засновник Amazon Джефф Безос з 186 мільярдами доларів.
На третій сходинці найбагатших людей планети перебуває засновник компанії Microsoft Білл Гейтс з 134 мільярдами доларів.