Статки Ілона Маска перевищили $200 мільярдів

Статки найбагатшої людини в світі, засновника компанії Tesla Ілона Маска вперше перевищили 200 мільярдів доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Cтаном на 9 січня його статки становлять 209 мільярдів доларів.

На другому місці у списку найбагатших людей у світі засновник Amazon Джефф Безос з 186 мільярдами доларів.

Читайте також: Маск обігнав Безоса і став найбагатшою людиною світу

На третій сходинці найбагатших людей планети перебуває засновник компанії Microsoft Білл Гейтс з 134 мільярдами доларів.