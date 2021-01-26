Байден хоче замінити весь урядовий автопарк на електрокари

Байден хоче замінити весь урядовий автопарк на електрокари

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Укрінформ
Президент США Джо Байден має намір замінити весь урядовий автопарк американськими електромобілями «з нульовими викидами» у рамках нещодавно оголошеної програми «Купуй американське».

Як передає Укрінформ, про це він повідомив на пресбрифінгу в Білому домі.

Байден не уточнив, упродовж якого часу планується заміна автопарку, проте зазначив, що цей крок адміністрації дозволить забезпечити американців мільйоном нових робочих місць в автоіндустрії.

«У власності федерального уряду є величезний автопарк, який ми замінимо на чисті електромобілі, виготовлені саме тут, в Америці, на американських робітників, і це створить мільйон місць в автомобільній промисловості», - наголосив Байден.

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Президент США також має намір змінити правило про наявність в автотранспортних засобах не менше 50% деталей американського виробництва.

«Граничне значення складу (американських деталей - ред.) у 50% недостатньо, і те, як ми його вимірюємо, не враховує робочих місць і економічної активності в США», - акцентував Байден.

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Він додав, що планує це змінити завдяки підписанню указу, який вимагатиме від компаній виробляти більше деталей в США, а також створювати і підтримувати більшу кількість робочих місць для американців.

Як повідомлялося, наразі у США збираються лише кілька повністю електричних автомобілів. Tesla, General Motors і Nissan Motor виробляють електромобілі всередині країни, тоді як Ford Motor та інші компанії оголосили про таку перспективу в майбутньому.

Фото: Doug Mills/The New York Times

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