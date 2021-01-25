Байден дозволив трансгендерам служити в армії США

Президент США Джо Байден зняв заборону трансгендерам служити в армії, скасувавши у такий спосіб указ колишнього американського президента Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

«Президент Байден впевнений, що гендерна самоідентифікація не повинна бути перешкодою для військової служби», - зазначають у Білому домі.

Це рішення Байдена щодо скасування наказів Трампа було оголошене Білим домом перед урочистою присягою міністра оборони Ллойда Остіна.

Таким чином, відновлюється політика епохи Барака Обами, яка дозволяла трансгендерним особам служити у війську.

На відміну від заборони Трампа, крок Байдена не був несподіванкою.

«Я справді вірю, що якщо ви спроможні, і ви кваліфіковані для проходження служби, і ви можете підтримувати стандарти, вам слід дозволити проходити службу», - сказав Остін.

Як повідомлялося, Дональд Трамп оголосив у липні 2017 року заборону служби трансгендерів у війську. Пізніше він прийняв рекомендації Пентагону, щоб обмежити заборону трансгендерами, які потребують спеціального лікування.

Однак ця політика була призупинена через низку судових позовів. Проте Верховний суд США у січні скасував рішення суду нижчої інстанції, які блокували цю політику.

фото: The US Army