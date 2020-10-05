У Бельгії віцепрем’єром уперше в ЄС призначили трансгендера

В новоствореному уряді Бельгії вперше серед усіх країн Євросоюзу посаду віцепрем'єра обійняла жінка-трансгендер.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише The Brussels Times.

«У складі уряду Бельгії, який був призначений цього тижня, посаду віцепрем’єр-міністра отримала відкритий трансгендер Петра Де Суттер, та ця подія залишилася майже непоміченою у бельгійських медіа. Де Суттер, колишній депутат Європарламенту, була призначена в уряд від Фламандської партії зелених. Вона також отримала портфель міністра у справах державних підприємств та державної адміністрації», - йдеться у повідомленні.

Як зазначила Де Суттер у Твіттері, вона пишається, що у Бельгії та у більшості країн ЄС «гендерна належність не є проблемою» Політик також висловила сподівання, що її приклад стане приводом для дискусії в країнах, де ситуація залишається інакшою.

За фахом Де Суттер є гінекологом, вона очолювала відділення репродуктивної медицини Гентського університету. Протягом політичної кар’єри вона ніколи не приховувала свою гендерну орієнтацію та була активною учасницею руху ЛГБТ, але постійно наголошувала, що її сприйняття у суспільстві не має обмежуватися її гендерною належністю.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня уряд Бельгії склав присягу перед королем Філіпом та став першим повноцінним федеральним кабінетом за останні два роки. До його складу ввійшли 14 міністрів та п’ять державних секретарів (10 – франкофонів, 9 – нідерландомовних), а посаду прем’єр-міністра отримав представник нідерландомовної громади Александер Де Гро. Уряд сформований з дотриманням принципу гендерної рівності – у ньому представлені десять чоловіків та десять жінок.

Фото: Твіттер