Трансгендерам в Угорщині заборонили змінювати стать у документах
Ініційований партією влади «Фідес» закон підтримали 133 депутати, 57 проголосували проти, повідомляє BBC.
«Угорський парламент ухвалив закон, який забороняє транссексуалам змінювати в усіх офіційних документах стать, яку вони мали при народженні», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, згідно з ухваленим рішенням, у свідоцтвах про народження, шлюб і смерть замість слова «стать» буде термін «стать при народженні».
В уряді Угорщини заявили, що рішення зафіксувати біологічну стать дітей у свідоцтвах про народження «не впливає на право чоловіків і жінок вільно відчувати та реалізувати свою особистість так, як вони хочуть».
Зі свого боку правозахисники висловили побоювання, що це рішення може погіршити у суспільстві ставлення до представників ЛГБТ-спільноти. Тому вони намагатимуться переконати президента Яноша Адера не підписувати цей закон.
Як відомо, громадянам більшості країн ЄС дозволяється вносити зміни в офіційні документи, щоб відповідати статево-гендерній ідентичності.