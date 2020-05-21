Трансгендерам в Угорщині заборонили змінювати стать у документах

Парламент Угорщини ухвалив закон, що забороняє змінювати в офіційних документах стать, яку людина мала при народженні.

Ініційований партією влади «Фідес» закон підтримали 133 депутати, 57 проголосували проти, повідомляє BBC.

«Угорський парламент ухвалив закон, який забороняє транссексуалам змінювати в усіх офіційних документах стать, яку вони мали при народженні», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, згідно з ухваленим рішенням, у свідоцтвах про народження, шлюб і смерть замість слова «стать» буде термін «стать при народженні».

В уряді Угорщини заявили, що рішення зафіксувати біологічну стать дітей у свідоцтвах про народження «не впливає на право чоловіків і жінок вільно відчувати та реалізувати свою особистість так, як вони хочуть».

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Зі свого боку правозахисники висловили побоювання, що це рішення може погіршити у суспільстві ставлення до представників ЛГБТ-спільноти. Тому вони намагатимуться переконати президента Яноша Адера не підписувати цей закон.

Як відомо, громадянам більшості країн ЄС дозволяється вносити зміни в офіційні документи, щоб відповідати статево-гендерній ідентичності.