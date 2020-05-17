Берлін закликав не допустити дискримінації ЛГБТ на тлі боротьби з коронавірусом

На тлі глобальної боротьби з пандемією коронавірусу часто забувають про притиснення сексуальних меншин, які дедалі частіше стають жертвами насильства.

Про це заявила уповноважений МЗС федерального уряду Німеччини з питань прав людини та гуманітарної допомоги Бербель Кофлер з нагоди Міжнародного дня проти гомофобії, біфобії, інтерфобії та трансфобії.

"В усьому світі тривають зусилля з подолання пандемії COVID-19. Цілі країни замикаються, щоб стримувати поширення вірусу. При цьому часто забувають, що подібні заходи часто завдають особливо сильного удару по лесбійках, геях, бісексуалах, трансгендерах та міжсексуалах у багатьох частинах світу. Вони стикаються зі стигмою та дискримінацією. Вони частіше стають жертвами насильства", - заявила Кофлер.

Міжнародна спільнота, за її словами, повинна боротися з усіма формами насильства, дискримінації та ненависті до ЛГБТ-спільноти та боротися за їх права. Шукаючи відповіді на пандемію COVID-19, слід звернути особливу увагу на її вплив на ЛГБТ.

"Права людини, особливо право на гідність та рівність поширюються на всіх у будь-який час та є загальнолюдськими. Про це не слід забувати навіть під час світової кризи в галузі охорони здоров’я", - підкреслила уповноважена.

Німеччина, заявила її представниця, бере участь у глобальних проєктах з прав людини, наприклад, щодо захисту гомосексуальних біженців або підтримує роботу правозахисників щодо прав людини з галузі ЛГБТ. У світі є ще щонайменше 40 країн, де гомосексуалізм є кримінальним злочином, в деяких випадках — до смертної кари.

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Німеччині та ЄС повинні працювати заради різноманітного та толерантного суспільства, повинні відстоювати рівноправність та повагу до різноманітності навіть у важкі часи, заявила Кофлер.

У 2019 році у Німеччині конкретні проєкти ЛГБТ були профінансовані на суму близько 500 тисяч євро, що майже вдвічі перевищує попередній рік.

Нагадаємо: Німеччина бере участь у так званій центральній групі з прав ЛГБТ в Організації Об'єднаних Націй і є членом-засновником Коаліції рівних прав (групи держав та організацій, які проводять кампанії за права ЛГБТ у всьому світі).

Правозахисна організація IDAHO оголосила 17 травня у 2004 році Міжнародним днем ​​проти гомофобії та трансфобії. Дата була обрана в честь 17 травня 1990 р., коли Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вилучила гомосексуалізм зі списку захворювань.

Фото: DPA