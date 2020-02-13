Ув'язненим представникам ЛГБТ відмовляють у медичній допомозі — правозахисники

Правозахисники розпочали моніторинг щодо захисту прав представників ЛГБТ-спільноти, позбавлених волі. Моніторинг Національного превентивного механізму (НПМ) здійснює ГО «Україна без тортур» за підтримки Представництва Freedom House в Україні.

На пресконференції в Укрінформі 13 лютого моніторингова місія представила перші результати досліджень, які вона провела в листопаді-грудні.

Питання ставлення до представників ЛГБТ-спільноти у місцях неволі насправді є важливішим, ніж може здаватися на перший погляд, вважає Метью Шааф, директор Представництва Freedom House в Україні.

«Як правозахисна організація, яка захищає демократичні інститути й гідність усіх людей, ми вважаємо, що якість демократії можна оцінити за критерієм, наскільки вона забезпечує права й безпеку найвразливіших верств суспільства», - пояснює Шааф.

Координатор моніторингової групи НПМ у Черкаській області Людмила Проценко заявила про упереджене ставлення до представників ЛГБТ-спільноти у місцях неволі. «Коли я побачила, в яких, живуть люди, які мають за власним бажанням або за примусом статеві стосунки з чоловіками, то гіршого я не бачила. Там повна антисанітарія, цим людям не надають відповідної медичної допомоги у порівнянні з іншими ув’язненими», - розповідає Проценко.

За її даними, людям з нетрадиційною сексуальною орієнтацією в ув’язненні дірявлять ложки, чіпляють принизливі позначки на одяг, відмовляють у медичній допомозі, і це лише частина знущань за мовчазної згоди адміністрацій в’язниць.

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«Якщо людина захворіла чи її покарали, то її відправляють до окремої камери чи куточка – але не для того, щоб людині там було добре, а як додатковий метод дискримінації, щоб показати, що ця людина є не така, як усі інші», - зазначає активістка.

Андрій Богданенко, старший фахівець з комунікації та адвокації ГО «Україна без тортур», наголошує: «Люди, які належать до найнижчого прошарку в тюремній ієрархії, їдять і сплять окремо від інших, і така соціальна відчуженість дуже сильно впливає на психічний стан».

Правозахисники звертають увагу на надмірну жорстокість при затриманні й обшуку представників ЛГБТ-спільноти. Також обмежено їхні права на побачення, які дозволяються лише родичам і законним чоловіку з дружиною.

Костянтин Ключарьов, голова правління ГО «Україна без тортур», звертає увагу на небезпеку поширення хвороб, до яких особливо схильні представники ЛГБТ-спільноти.

«Україна посідає перше місце з поширення ВІЛ-інфекції в Європі. І люди, які перебувають в місцях позбавлення волі, в 12 разів більше схильні до поширення ВІЛ-інфекції, ніж люди на свободі. І найнижча ієрархія в ув’язненні людей ЛГБТ-спільноти є в цьому сенсі найвразливішою групою», - наголошує Ключарьов.

У ГО «Україна без тортур» зазначають, що тема ЛГБТ-спільноти в українському суспільстві є досить дражливою, а для її моніторингу в контексті пенітенціарної системи бракує інструментаріїв, тож їхня місія перебуває на початку копіткої роботи.