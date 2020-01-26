Малюська без попередження відвідав СІЗО в Одесі

Міністр юстиції Денис Малюська у неділю, 26 січня, відвідав СІЗО в Одесі.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Продовжив практику візиту у тюрму без попередження у неділю. Цього разу відвідав СІЗО в Одесі. Спеціально обираю складні та проблемні установи, тому особливих сюрпризів не було", - написав Малюська.

Міністр зазначив, що, як і в інших установах, у СІЗО вкрай багато людей, в ув'язненні яких він не бачить жодного сенсу.

Міністр юстиції відвідав СІЗО у Одесі/Фото: Денис Малюська, facebook

"Нижче виклав фото з жінкою, засудженою за господарський (білокомірцевий) злочин та яка перебуває у СІЗО з 2014 року. Кримінальне провадження триває з 2008 року. Також натрапив на хлопця 17 років, який обвинувачується у крадіжці (уже був засуджений за аналогічний злочин (умовно) раніше). А також на чоловіка, який обвинувачується у шахрайстві (неповернення боргу за розпискою) та справу якого переглядає уже третій склад суду першої інстанції", - написав Малюська.

Міністр зазначив, що протягом місяця-двох планують подати законопроєкт, який дозволить відфільтрувати з в'язниць тих, чиє перебування там недоречне.

"Коти/кішки усюди, і це не особливість цього СІЗО, їх багато у великій кількості установ. Одне з кошенят видряпалося і погуляло у мене на плечах. Розумію, чому багатьом ув’язненим це до душі. Будівля та умови утримання (як і майже усюди), м’яко кажучи, бажають кращого", - додав міністр.

Також він додав, що немає жодного зрозумілого вирішення проблеми наркозалежних осіб. На метадоновій замісній терапії перебуває лише одна особа на усе СІЗО. Наркозалежних там набагато більше.

Малюська зазначив, що один з ув'язнених поскаржився на заборону використання ігрових консолей та приставок. Дорослі чоловіки місяцями (іноді роками) сидять у маленьких камерах і виходять лише на годину на добу прогулятися у тісному дворику. Їм потрібно чимось себе зайняти протягом доби. Книги та телевізор – не завжди достатній вихід. Умови для заняття фізичними вправами теж далеко не ідеальні. Тому міністр обіцяв зняти цю заборону найближчими днями, якщо не отримає належної аргументації.

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Міністр юстиції додав, що працівники СІЗО проживають та працюють в умовах, не набагато кращих за умови ув'язнених.

Як повідомляв Укрінформ, міністр юстиції Денис Малюська зі своїм заступником Віталієм Василиком у неділю, 19 січня, відвідали Лук’янівське СІЗО.