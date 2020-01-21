У Денісової заявляють, що деякі в’язні Лук'янівського СІЗО змушені спати на підлозі

У Київському слідчому ізоляторі не всі ув'язнені забезпечені спальними місцями, а тому деякі в'язні вимушені спати на підлозі.

Про це під час брифінгу в Києві зазначив представник Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи Олександр Гатіятуллін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу зазначити, що не всі ув'язнені забезпечені спальними місцями. Деякі в'язні сплять на підлозі. Вони сплять впритул одне до одного. Це порушує право на приватність. При цьому є камери в новому корпусі, які перебувають у зразково-показовому стані та не використовуються взагалі", - зазначив він.

Представник Уповноваженого наголосив, що моніторингові візії здійснюються "постійно і систематично", а попередні відвідини Київського слідчого ізолятора були на початку жовтня 2019 року.

"Хочу зауважити, що рівень виконання рекомендацій після візиту - нижче 50%. Тобто, по суті - як воно було, в такому стані воно і перебуває. Але, хочу зазначити, частково був проведений ремонт приміщень збірного відділення, пекарні. Але на цей час ремонтні роботи призупинені", - поінформував він.

Своєю чергою представник ГО "Український центр запобігання катуванням" Олексій Сизонович зауважив, що там, де може утримуватися в камері 5-6 осіб - насправді мешкає вдвічі більше.

"Немає вентиляції, яка б сприяла притоку повітря до камер. Люди тісняться, немає навіть можливості змінити білизну. Тобто, білизна на складах є, але не видається ув'язненим", - відзначив Сизонович.

Крім того, Гатіятуллін також наголосив, що у столичному ізоляторі продовжуються "непоодинокі порушення вимог щодо роздільного тримання в місцях попереднього ув'язнення", а також зафіксовані порушення права на медичну допомогу.

"У відповідь на наш візит учора без попередження приїхав міністр юстиції до Київського слідчого ізолятора. І це, мабуть, показово, що національний превентивний механізм потрібен, що він ефективний. І ми в подальшому будемо моніторити ці установи з метою попередження там катувань", - додав представник Уповноваженого.