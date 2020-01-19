Малюська без попередження навідався у Лук'янівське СІЗО
Про це керівник Мін'юсту повідомив у Facebook.
"Вранці зустрічали літак з Ірану... А далі разом з Віталієм Василиком без попередження відвідав Лук’янівське СІЗО", - написав він.
За словами міністра, їх із заступником вразила, передусім, велика концентрація людей, які утримуються у СІЗО тривалий час. Дехто з них провів у СІЗО по три роки і більше, а йдеться ж про людей, щодо яких немає вироку суду і юридично вони не є винними у скоєнні злочину.
Також міністр юстиції відзначив відсутність чіткого та зрозумілого алгоритму розподілу людей по камерах. "Умови у різних будівлях/камерах СІЗО різні... Більш того, камери у жалюгідному стані наповнені повністю, при цьому камери істотно ліпшого рівня часто порожні. Доручив негайно розробити чіткі і зрозумілі правила розміщення ув’язнених", - зазначив він.
Міністр юстиції Денис Малюська відвідав Лук’янівське СІЗО / Фото: Denis Malyuska, Facebook
Малюська також звернув увагу на необхідність негайних заходів для поліпшення вентиляції у будівлях СІЗО, де сирість просто руйнує стіни.
Натомість, опалення у СІЗО є, у приміщеннях тепло. "На момент мого приїзду опалювали навіть занедбану і невикористовувану будівлю із розбитими вікнами, пошкоджену внаслідок пожежі (отримали вказівку негайно припинити марнування ресурсів). До речі, у цьому році цю занедбану будівлю плануємо капітально відремонтувати та зробити зразковим об’єктом", - зазначив міністр юстиції.