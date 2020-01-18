У Київському слідчому ізоляторі знайшли низку суттєвих порушень вимог законодавства у сфері поводження із засудженими та особами, узятими під варту.

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини після проведеного повторного моніторингового відвідання СІЗО працівниками Секретаріату Омбудсмена спільно з представниками громадської організації «Український центр запобігання катувань» Миколою Карпюком, Едемом Бекіровим та Олексієм Сизоновичем.

"Під час моніторингу виявлено ряд суттєвих порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими та особами, узятими під варту. Зокрема встановлено, що внаслідок постійного порушення в установі вимог щодо роздільного тримання, серед в’язнів наявні конфлікти, що можуть призвести до тяжких наслідків, наприклад, масових заворушень", - йдеться у повідомленні.

Переповнені камери та грибок на стінах: Офіс омбудсмена перевірив Київський СІЗО / Фото: ombudsman.gov.ua

У результаті огляду було також виявлено, що більшість камер установи не забезпечені належним штучним освітленням, мають надмірну заґратованість вікон, стіни в деяких камерах вологі та вкриті грибком. Зазначені приміщення не обладнано бачками з питною кип’яченою водою та припливно-витяжною вентиляцією. Більшість камер потребують ремонту.

В окремих камерах СІЗО були відсутні шибки на вікнах і не працювала система опалення. Через це в’язням доводилось закривати вікна ковдрами та спати у верхньому одязі. На вимогу моніторингової групи вказаний недолік було негайно усунуто працівниками установи.

Крім цього, за інформацією Офісу омбудсмена, в результаті перевірки було виявлено факти, коли в’язні не були забезпечені спальним місцем і спали по черзі, або на підлозі камери, що є грубим порушенням при розміщенні осіб у слідчому ізоляторі. При цьому було виявлено камери у новому корпусі СІЗО, які перебувають у зразково-показовому стані, однак не використовуються.

Родичі в'язнів також скаржились Офісу обмудсмена, що їм постійно кажуть передавати до СІЗО власні подушки, ковдри та простирадла. При цьому на складі ізолятора зберігається достатня кількість необхідного майна, яке не видається утримуваним.

В Офісі омбудсмена також повідомили, що під час моніторингового візиту було встановлено порушення права ув’язнених на охорону здоров’я та медичну допомогу. Засуджені та ув’язнені, які прибувають до слідчого ізолятора, не проходять санітарну обробку, через що медичні працівники не контролюють стан їхнього здоров’я під час утримання в установі.

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Через недостатнє фінансування на проведення ремонтних робіт рентгенологічний кабінет, який розташований в збірному відділенні, утримується вкрай незадовільному санітарно-технічному стані: стіни вражені пліснявою, вода відсутня, каналізаційна мережа фактично не функціонує. Обладнання застаріле, рентгенологічний та флюорографічний апарат не працюють. Внаслідок цього, поінформували в Офісі омбудсмена, в СІЗО відсутня можливість проведення флюорографічного обстеження органів грудної клітини в’язням. Так під час візиту було виявлено 20 в’язнів, які перебували в контакті з хворими на туберкульоз та яким протягом тривалого часу не було проведено обстеження, що свідчить про неналежне надання медичної допомоги та недотримання вимог інфекційного контролю за туберкульозом.

За результатом моніторингового візиту Міністерству юстиції України, Офісу генпрокурора та іншим органам влади буде спрямовано відповідний звіт із зазначенням виявлених порушень прав в’язнів та наданням рекомендацій щодо їх усунення, розповіли в Офісі омбудсмена.