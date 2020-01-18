Консул відвідав “українського диверсанта” Дудку у колонії РФ

Український консул відвідав в колонії засудженого в окупованому Севастополі у “справі українських диверсантів” Володимира Дудку.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

“Виконувач обов’язків генерального консула України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав засудженого в окупованому Севастополі у “справі українських диверсантів” Володимира Дудку в колонії №11 Ставропольського краю Росії”, - йдеться у повідомленні.

Малишевський розповів, що Дудка прибув у колонію №11 напередодні Нового року – 29 грудня.

“10 днів пробув на карантині. Розповідав, що в колонії його поставили на дієту. Іноді буває “стрибає” тиск, тонометр поки що не віддали”, – зазначив консул.

За його словами, ув’язнений у РФ українець часто відвідує церкву на території колонії.

“Каже, що дуже сумує за онукою, передає всім привіт: родичам, правозахисникам у Києві, колишньому політв’язню Євгену Панову”, – додав Малишевський.

Як повідомлялося, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру “Номос” Дмитра Штиблікова та Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту та затвердив вирок Дудці і Бессарабову.