Денісова розкрила деталі суду над Марківим в Італії

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова поділилась деталями розмови зі старшим сержантом Нацгвардії Віталієм Марківим в Італії та закликала боротися за долю учасника Революції Гідності та бойових дій на Сході України.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Звернутись до президента Італійської Республіки та парламенту цієї країни – вірне рішення, оскільки у справі Віталія Марківа був порушений основоположний принцип кримінального процесу - презумпція невинуватості, без якої знищуються будь-які гарантії на справедливий суд. Можу підтвердити, що під час особистої зустрічі з Віталієм у міланській виправній колонії «Опера», він мені повідомив, що судовий процес над ним, справді, проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері”, - повідомила Денісова.

Вона нагадала, що справа ґрунтується на показах єдиного свідка — французького журналіста, при цьому жодних експертиз слідством проведено не було.

“Також в офіційних документах у справі італійська сторона зазначає про перебування Віталія Марківа у складі парамілітарних структур, а насправді українець належав до військовослужбовців Національної гвардії України. Нагадую, що обвинувальним вироком у справі Віталія Марківа Національну гвардію України буде визнано тимчасовим формуванням, дії якого були незаконними, що надалі використовуватиметься РФ”, - наголосила Уповноважений з прав людини.

Вона зазначила, що справа громадянина України має політичне значення, та закликала й надалі спільно боротися за долю Марківа.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня народні депутати ухвалили постанову №2717 "Про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці", в якій зазначається, що Верховна Рада України вважає рішення суду міста Павія (регіон Ломбардія, Італійська Республіка) від 12.07.2019 стосовно громадянина України Віталія Марківа таким, що завдає шкоду суверенним правам Держави Україна; "звернутись до Президента Італійської Республіки спільно з Парламентом Республіки з проханням в рамках своїх повноважень забезпечити прозорість, об’єктивність та неупередженість апеляційного провадження стосовно Віталія Марківа".

12 липня 2019 року суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа на 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

У МВС також повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа.